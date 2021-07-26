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Губерниев оценил поражение сборной России по плаванию в мужской эстафете на Олимпиаде

06:23
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение мужской сборной России по плаванию в эстафете. Наша команда заняла лишь седьмое место, а золотую медаль завоевала команда США.

«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», — написал Губерниев в Telegram-канале.

В составе нашей команды эстефету плыли Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников. Второе место в эстафете заняла сборная Италии, третья — Австралия.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 26 июля //
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Сергей Ревенко все материалы автора

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