Российские пловцы отказались общаться с журналистами после провала в эстафете на Олимпиаде
07:34
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что пловцы сборной России отказались от разговоров с журналистами после поражения в эстафете на Олимпийских играх. Наша команда заняла лишь седьмое место, а золотую медаль завоевала команда США.
«Пловцы совсем не держат удар! Наши участники неудачной эстафеты дружно проигнорировали микст-зону! Ребята, проиграли , но удар то держите...Страна за вас болеет! Эх, Морозов!», — написал Губерниев в Telegram-канале.
У россиян в заплыве участвовали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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