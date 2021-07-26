Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Российские пловцы отказались общаться с журналистами после провала в эстафете на Олимпиаде

07:34
Климент Колесников. Фото AFP
Климент Колесников. Фото AFP
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что пловцы сборной России отказались от разговоров с журналистами после поражения в эстафете на Олимпийских играх. Наша команда заняла лишь седьмое место, а золотую медаль завоевала команда США.

«Пловцы совсем не держат удар! Наши участники неудачной эстафеты дружно проигнорировали микст-зону! Ребята, проиграли , но удар то держите...Страна за вас болеет! Эх, Морозов!», — написал Губерниев в Telegram-канале.

У россиян в заплыве участвовали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

«Это не команда мечты, а команда — мем. Увольте Поповича немедленно». Соцсети уничтожают сборную США
Толпа подростков жестоко избила гулявшего с собакой бывшего пожарного
Байден и Харрис не приедут на встречу «Крымской платформы» в Киев
Чего ожидать от периода, когда Юпитер находится в Водолее
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события