Российские пловцы отказались общаться с журналистами после провала в эстафете на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что пловцы сборной России отказались от разговоров с журналистами после поражения в эстафете на Олимпийских играх. Наша команда заняла лишь седьмое место, а золотую медаль завоевала команда США.

«Пловцы совсем не держат удар! Наши участники неудачной эстафеты дружно проигнорировали микст-зону! Ребята, проиграли , но удар то держите...Страна за вас болеет! Эх, Морозов!», — написал Губерниев в Telegram-канале.

У россиян в заплыве участвовали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.