Сборная России по плаванию вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде
14:36
Сборная России по плаванию вышла в финал смешанной эстафеты 4 по 100 на Олимпиаде в Токио.
Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева показали результат — 3:43.73.
Россияне попали в лучшую восьмерку, которая выступит в финале, который состоится 31 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная
Предварительные заплывы
1. Великобритания — 3.38,75
2. США — 3.41,02
3. Китай — 3.42,29
7. Россия (Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Мария Каменева) — 3.48,73
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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