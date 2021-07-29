Сборная России по плаванию вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде

Сборная России по плаванию вышла в финал смешанной эстафеты 4 по 100 на Олимпиаде в Токио.

Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева показали результат — 3:43.73.

Россияне попали в лучшую восьмерку, которая выступит в финале, который состоится 31 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Эстафета 4х100 м комбинированная смешанная

Предварительные заплывы

1. Великобритания — 3.38,75

2. США — 3.41,02

3. Китай — 3.42,29

7. Россия (Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Мария Каменева) — 3.48,73