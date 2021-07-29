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Колесников: «Когда стараешься изо всех сил и терпишь поражение — это легче пережить, чем сожалеть о бездействии»

16:10
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Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

«Когда стараешься изо всех сил и терпишь поражение — это легче пережить, чем сожалеть о бездействии... Спасибо всем, кто болеет, переживает, не спит ночами, чтобы посмотреть Олимпиаду! Приятно вносить свой вклад в общую копилку и знать, как много информации посвящено этим Олимпийским играм!» — написал Колесников в Instagram.

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Это уже вторая медаль для Колесникова на Играх в Токио: 27 июля он выиграл серебро в плавании на спине на дистанции 100 м.

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Иван Шитик все материалы автора

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