Колесников: «Когда стараешься изо всех сил и терпишь поражение — это легче пережить, чем сожалеть о бездействии»
16:10
Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
«Когда стараешься изо всех сил и терпишь поражение — это легче пережить, чем сожалеть о бездействии... Спасибо всем, кто болеет, переживает, не спит ночами, чтобы посмотреть Олимпиаду! Приятно вносить свой вклад в общую копилку и знать, как много информации посвящено этим Олимпийским играм!» — написал Колесников в Instagram.
Это уже вторая медаль для Колесникова на Играх в Токио: 27 июля он выиграл серебро в плавании на спине на дистанции 100 м.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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