Рылов о словах Мерфи про допинг: «Мы пообщались с Райаном. Убедились, что это было недопонимание»
09:33
Российский пловец Евгений Рылов выступил с заявлением по поводу слов американца Райана Мерфи о допинге у россиян после финального заплыва на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.
«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал Рылов у себя в Instagram.
Сегодня, 30 июля, Рылов выиграл золото на дистанции 200 м на спине, Мерфи занял второе место. После этого американец заявил, что заплыв мог быть нечистым, намекая на отношение россиянина к допингу.
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