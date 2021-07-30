Рылов о словах Мерфи про допинг: «Мы пообщались с Райаном. Убедились, что это было недопонимание»

Российский пловец Евгений Рылов выступил с заявлением по поводу слов американца Райана Мерфи о допинге у россиян после финального заплыва на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал Рылов у себя в Instagram.

Сегодня, 30 июля, Рылов выиграл золото на дистанции 200 м на спине, Мерфи занял второе место. После этого американец заявил, что заплыв мог быть нечистым, намекая на отношение россиянина к допингу.