«Почему ты даже не улыбался после заплыва?» Болельщики отреагировали на победу Рылова в олимпийском заплыве

Сегодня, 30 июля, российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в заплыве на дистанции 200 м на спине.

Российские болельщики с восторгом отреагировали на победу россиянина.

merzkii.tip: «Было настолько круто, что у меня аж ноут вырубился после победы. Поздравляем, гордимся, ты сотворил историю и перевернул всё плавание».

tatyanatrostenyuk: «Ура! Евгений, спасибо за невероятную победу! История творится на наших глазах, это потрясающий заплыв!!! С рекордом, с победой!!! Браво!»

alekseibonk: «Женя, вы просто космос! Творить историю, так плавать — это фантастика! В Сеуле, 1988 году я болел за Игоря Полянского на 200 метров, он победил, и после этого у нас не было золота на Ои! Поздравляю, но дубль — это фантастика просто! СУПЕР МЕН!»

eleno4ka_2103: Это огромный труд, это крепкие нервы, это безумное желание и непоколебимая уверенность! Евгений, поздравляем! Спасибо за золото, спасибо за эмоции, спасибо за Ваш характер! Спасибо, что ставите высокие цели! Вы и для подрастающего поколения спортсменов служите прекрасным примером!"

Не остались в стороне и иностранные болельщики:

deionle: «from California I love team USA but you are great» («Из Калифорнии, я люблю сборную США, но ты был великолепен»)

sier_lopez: «Congratulations from Colombia, amazing performance!» («Поздравления из Колумбии, потрясающее выступление!»

occzas: Why weren't you smiling, even when a race was over there was no reaction! («Почему ты даже не улыбался, когда заплыв закончился? Почему не было раекции?»)

«Эта гонка, вероятно, не была чистой. Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал