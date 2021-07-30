«Это просто свинство со стороны американца». Губерниев резко высказался о скандале на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова американского пловца Райана Мерфи после победы Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине.

«Райан Мерфи фактически испортил золотую пресс-конференцию Евгению Рылову, сказав о том, что русских здесь вообще быть не должно, что допинговый кейс должен не позволять русским выступать.

И вот это очень интересно, потому что Рылов по щам этим американцам надавал на двух дистанциях. Поэтому, конечно, это дикое свинство со стороны американского спортсмена. Но тут, друзья, пусть проигравший плачет.

Райан Мерфи — лузер! И по-другому сказать просто невозможно. Да еще и крайне непорядочный человек", — сказал Губерниев в Telegram.

Напомним, что после поражения от Рылова на дистанции 200 м н/с Мерфи сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым».

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

Рылов также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что он категорически против допинга, и согласился с Мерфи по поводу того, что в общем такая проблема существует.