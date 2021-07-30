Суркова вышла в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м вольным стилем, Каменева не прошла квалификацию
14:08
Российская пловчиха Мария Каменева не смогла пройти в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем.
В квалификации россиянка показала 19-й результат и не смогла попасть в список 16 лучших, которые проходят в полуфинал.
Еще одна представительница России, Арина Суркова заняла 9-е место и смогла пробиться в полуфинал.
Полуфинальные заплывы состоятся 31 июля, начало — в 5:30 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
50 м в/с
Предварительные заплывы
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 24,02
2. Пернилла Блум (Дания) — 24,12
3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 24,15
9. Арина Суркова (Россия) — 24,52
19. Мария Каменева (Россия) — 24,83
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