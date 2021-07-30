Суркова вышла в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м вольным стилем, Каменева не прошла квалификацию

Российская пловчиха Мария Каменева не смогла пройти в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем.

В квалификации россиянка показала 19-й результат и не смогла попасть в список 16 лучших, которые проходят в полуфинал.

Еще одна представительница России, Арина Суркова заняла 9-е место и смогла пробиться в полуфинал.

Полуфинальные заплывы состоятся 31 июля, начало — в 5:30 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

50 м в/с

Предварительные заплывы

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 24,02

2. Пернилла Блум (Дания) — 24,12

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 24,15

9. Арина Суркова (Россия) — 24,52

19. Мария Каменева (Россия) — 24,83