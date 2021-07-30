Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем
13:53
Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем.
Оба спортсмена попали в список 16 лучших, которые попадают в полуфинальные заплывы. Колесников показал 10-е время по итогам квалификации, Морозов стал 12-м.
Полуфинальные заплывы состоятся 31 июля, начало — в 5:30 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
50 м в/с
Предварительные заплывы
1. Кэлеб Дрессел (США) — 21,32
2. Флоран Манаду (Франция) — 21,65
3. Кристиан Коломеев (Греция) — 21,66
10. Климент Колесников (Россия) — 21,88
12. Владимир Морозов (Россия) — 21,92
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