Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем.

Оба спортсмена попали в список 16 лучших, которые попадают в полуфинальные заплывы. Колесников показал 10-е время по итогам квалификации, Морозов стал 12-м.

Полуфинальные заплывы состоятся 31 июля, начало — в 5:30 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

50 м в/с

Предварительные заплывы

1. Кэлеб Дрессел (США) — 21,32

2. Флоран Манаду (Франция) — 21,65

3. Кристиан Коломеев (Греция) — 21,66

10. Климент Колесников (Россия) — 21,88

12. Владимир Морозов (Россия) — 21,92