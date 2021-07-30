Женская сборная России вышла в финал Олимпиады в Токио в комбинированной эстафете

Женская сборная России по плаванию в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой и Марии Каменевой вышла в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио.

Россиянки в квалификации показали седьмой результат (3 минуты 57,36 секунды).

Первой стала команда Канады (3.55,17), второй — сборная США. Замкнула тройку Австралия.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Предварительные заплывы

1. Канада — 3.55,17

2. США — 3.55,18

3. Австралия — 3.55,39...

7. Россия (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева) — 3.57,36