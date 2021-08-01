Колесников: «На девятый день Олимпиады уже чувствуется усталость»

Пловец Климент Колесников подвел итоги выступления российской команды в мужской комбинированной эстафете.

«Удача сегодня была не с нами. Опять до медали не хватило нескольких сотых! Посмотрел на свой результат — конечно, я могу плыть быстрее. И все ребята, кто сегодня стартовал, уверен, в другом состоянии показали бы другие секунды. Но на девятый день Олимпиады уже чувствуется усталость», — приводит слова Колесникова ОКР.

Российские пловцы в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Климента Колесникова заняли четвертое место, уступив итальянцам в борьбе за бронзу 0,05.

Золотую медаль с мировым рекордом завоевали Райан Мерфи, Майкл Эндрю, Кэлеб Дрессел, Зак Эппл из США (3.26,78), серебро у Великобритании (3.27,51).