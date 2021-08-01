Плавание на Олимпиаде: заключительные финалы и эстафеты Токио-2020, расписание и результаты
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Медальные заплывы на Олимпийских играх-2020 в Токио с участием россиян в воскресенье.
1 августа на Олимпиаде завершается плавательная часть соревнований в бассейне. В трех финалах из пяти принимают участие россияне.
Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 1 августа
Финалы
Плавание
04.30. Мужчины. 50 м, вольный стиль
04.37. Женщины. 50 м, вольный стиль
04.44. Мужчины. 1500 м, вольный стиль
Наши: Кирилл Мартынычев.
05.15. Женщины. 4х100 м, комбинированная эстафета
Сборная России
05.36. Мужчины. 4х100 м, комбинированная эстафета
Сборная России
Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно на телеканале «Россия» (и сайте компании Смотрим.ру).
Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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