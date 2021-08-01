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Плавание на Олимпиаде: заключительные финалы и эстафеты Токио-2020, расписание и результаты

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Олимпиада-2020 в Токио: плавание 1 августа 2021. Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио: плавание 1 августа 2021. Фото AFP
Теги:
Медальные заплывы на Олимпийских играх-2020 в Токио с участием россиян в воскресенье.

1 августа на Олимпиаде завершается плавательная часть соревнований в бассейне. В трех финалах из пяти принимают участие россияне.

Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 1 августа

Финалы

Плавание

04.30. Мужчины. 50 м, вольный стиль

04.37. Женщины. 50 м, вольный стиль

04.44. Мужчины. 1500 м, вольный стиль

Наши: Кирилл Мартынычев.

05.15. Женщины. 4х100 м, комбинированная эстафета

Сборная России

05.36. Мужчины. 4х100 м, комбинированная эстафета

Сборная России

Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно на телеканале «Россия» (и сайте компании Смотрим.ру).

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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