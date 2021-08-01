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Губерниев жестко раскритиковал тренера сборной России по плаванию

08:59
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика на Олимпиаде в Токио.

Онлайн Олимпиады 1&nbsp;августа.Российские рапиристы обыграли США и вышли в финал. Клишина провалилась. Онлайн трансляция Олимпиады 1 августа

— С такой командой вы проиграли все что можно. Вместо 15 медалей, забрали 5. Мы видели в эстафете на 400 метров 7-е место. Не рассказывайте нам сказки, у нас команда с потенциалом как у «Барселоны». Скажите честно: «Да — хотели, да — не получилось». Мы все переживаем за плавание, а вы нам сказки рассказываете.

Где у нас кролисты? — спросил Чепика Губерниев.

Чепик: — Такое бывает, что спинисты становятся кролистами.

Губерниев: — У нас подготовка кролистов провалена, согласитесь?

Чепик: — Нет, не провалена. Почему вы так говорите? У вас других слов нет? Найдите нормальные слова. То, что вы льете в СМИ, когда команда проигрывает — это нонсенс.

Губерниев: — Что я не так сказал? Не нужно с больной головы на здоровую.

Чепик: — У меня нормальная голова, я понимаю, что делаю я, что делают тренеры и спортсмены.

«Вы сейчас озвучкой занимаетесь». Жесткий диалог Губерниева и тренера сборной России по плаванию

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Владимир Иванов все материалы автора

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