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Чимрова пробилась в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем

05:13
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Российская пловчиха Светлана Чимрова вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.

Спортсменка показала 7-е время по итогам полуфиналов (2.08,62).

Финальный заплыв на дистанции 200 метров баттерфляем состоится завтра, 29 июля. Начало — в 5:30 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м баттерфляй

Полуфиналы

1. Чжан Юйфэй (Китай) — 2.04,89

2. Хэйли Фликингер (США) — 2.06,23

3. Богларка Капаш (Венгрия) — 2.06,50

7. Светлана Чимрова (Россия) — 2.08,62

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Иван Торопцев все материалы автора

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