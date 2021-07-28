Чимрова пробилась в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем
05:13
Российская пловчиха Светлана Чимрова вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.
Спортсменка показала 7-е время по итогам полуфиналов (2.08,62).
Финальный заплыв на дистанции 200 метров баттерфляем состоится завтра, 29 июля. Начало — в 5:30 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м баттерфляй
Полуфиналы
1. Чжан Юйфэй (Китай) — 2.04,89
2. Хэйли Фликингер (США) — 2.06,23
3. Богларка Капаш (Венгрия) — 2.06,50
7. Светлана Чимрова (Россия) — 2.08,62
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