Криштоф Милак выиграл золото Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем и побил рекорд Фелпса
04:59
Венгр Криштоф Милак выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио.
21-летний спортсмен, являющийся обладателем действующего мирового рекорда, установил в этом заплыве новый олимпийский рекорд (1.51,25). Прежний рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03).
Второе место в финале занял японец Томору Хонда, третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м баттерфляй
Финал
1. Кристоф Милак (Венгрия) — 1.51,25 ОР
2. Томору Хонда (Япония) — 1.53,73
3. Федерико Бурдиссо (Италия) — 1.54,45
4. Тамаш Кендереши (Венгрия) — 1.54,52
5. Чэд ле Кло (ЮАР) — 1.54,93
6. Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.55,19
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