Криштоф Милак выиграл золото Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем и побил рекорд Фелпса

Венгр Криштоф Милак выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио.

21-летний спортсмен, являющийся обладателем действующего мирового рекорда, установил в этом заплыве новый олимпийский рекорд (1.51,25). Прежний рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03).

Второе место в финале занял японец Томору Хонда, третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м баттерфляй

Финал

1. Кристоф Милак (Венгрия) — 1.51,25 ОР

2. Томору Хонда (Япония) — 1.53,73

3. Федерико Бурдиссо (Италия) — 1.54,45

4. Тамаш Кендереши (Венгрия) — 1.54,52

5. Чэд ле Кло (ЮАР) — 1.54,93

6. Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.55,19