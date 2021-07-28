Чупков пробился в финал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом, Пригода не смог преодолеть полуфинал
05:39
Российский пловец Антон Чупков вышел в финал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом.
Россиянин показал седьмой результат в полуфинале (2.08,54). Еще один представитель России, Кирилл Пригода не смог попасть в восьмерку лучших и выйти в финал. Пригода показал девятое время (2.08,88).
Финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом состоится завтра, 29 июля. Начало — в 4:45 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м брасс
Полуфиналы
1. Айзек Стабблети-Кук (Австралия) — 2.07,36
2. Джеймс Уилби (Великобритания) — 2.07,91
3. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,99
7. Антон Чупков (Россия) — 2.08,54
9. Кирилл Пригода (Россия) — 2.08,88
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