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Чупков пробился в финал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом, Пригода не смог преодолеть полуфинал

05:39
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Российский пловец Антон Чупков вышел в финал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом.

Россиянин показал седьмой результат в полуфинале (2.08,54). Еще один представитель России, Кирилл Пригода не смог попасть в восьмерку лучших и выйти в финал. Пригода показал девятое время (2.08,88).

Финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом состоится завтра, 29 июля. Начало — в 4:45 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м брасс

Полуфиналы

1. Айзек Стабблети-Кук (Австралия) — 2.07,36

2. Джеймс Уилби (Великобритания) — 2.07,91

3. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,99

7. Антон Чупков (Россия) — 2.08,54

9. Кирилл Пригода (Россия) — 2.08,88

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события