Чимрова: «Олимпиада сложилась для меня неплохо, получилось себя реализовать»
07:19
Российская пловчиха Светлана Чимрова подвела итоги выступления на Олимпиаде-2020.
«Олимпиада сложилась для меня неплохо, получилось себя реализовать. Медалей пока нет, и это мотивирует работать еще больше. До следующих Олимпийских игр не так много времени, постараюсь подойти к ним в лучшей форме, чем сейчас», — приводит слова Чимровой ОКР.
25-летняя спортсменка заняла седьмое место в женской и смешанной комбинированной эстафете, а также пятое место на 200 м баттерфляем.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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