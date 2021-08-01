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Чимрова: «Олимпиада сложилась для меня неплохо, получилось себя реализовать»

07:19
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Российская пловчиха Светлана Чимрова подвела итоги выступления на Олимпиаде-2020.

«Олимпиада сложилась для меня неплохо, получилось себя реализовать. Медалей пока нет, и это мотивирует работать еще больше. До следующих Олимпийских игр не так много времени, постараюсь подойти к ним в лучшей форме, чем сейчас», — приводит слова Чимровой ОКР.

25-летняя спортсменка заняла седьмое место в женской и смешанной комбинированной эстафете, а также пятое место на 200 м баттерфляем.

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Сергей Разин все материалы автора

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