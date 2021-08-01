Чикунова: «В эстафете Олимпиады все девчонки проплыли на максимуме»

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала седьмое место женской команды в комбинированной эстафете 4x100 м.

«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Еще хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашел время написать теплые слова. Это очень важно для меня», — приводит слова Чикуновой ОКР.

Российские пловчихи в составе Марии Каменевой, Евгении Чикуновой, Светланы Чимровой и Арины Сурковой заняли седьмое место (3:56.93). Австралийки показали результат 3:51.60 и установили новый олимпийский рекорд. Серебро у США (3:51.73), замкнула тройку призеров Канада (3:52.60).