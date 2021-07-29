Стрелок Черноусов рассказал, каково было выступать с Бацарашкиной

Российский стрелок из пистолета Артем Черноусов рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от Олимпиады в Токио и поделился впечатлениями от выступления с Виталиной Бацарашкиной.

— Вас встречают так много людей в России. Голова не кружится?

— Голова не кружится, особо повода нет. Поддержку я чувствовал еще в Токио.

— Отсутствие флага и гимна раздражало?

— Глубоко уважаю Петра Ильича Чайковского. Неплохая замена. Все и так знают, откуда мне. Никто не говорил, что мы из олимпийского комитета. Все говорили, что мы from Russia.

— Нельзя было даже упоминать название страны.

— Я не из обидчивых.

— Каково вам было выступать с олимпийской чемпионкой Бацарашкиной?

— Как обычно, у нас ней сложившийся тандем. Всегда очень результативно выступаем.

Виталина Бацарашкина выиграла первое золото сборной России на Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета в стрельбе из 10 метров. В паре с Черноусовым они завоевали серебро в миксте.