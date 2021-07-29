Стрелок Черноусов рассказал, каково было выступать с Бацарашкиной
Российский стрелок из пистолета Артем Черноусов рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от Олимпиады в Токио и поделился впечатлениями от выступления с Виталиной Бацарашкиной.
— Вас встречают так много людей в России. Голова не кружится?
— Голова не кружится, особо повода нет. Поддержку я чувствовал еще в Токио.
— Отсутствие флага и гимна раздражало?
— Глубоко уважаю Петра Ильича Чайковского. Неплохая замена. Все и так знают, откуда мне. Никто не говорил, что мы из олимпийского комитета. Все говорили, что мы from Russia.
— Нельзя было даже упоминать название страны.
— Я не из обидчивых.
— Каково вам было выступать с олимпийской чемпионкой Бацарашкиной?
— Как обычно, у нас ней сложившийся тандем. Всегда очень результативно выступаем.
Виталина Бацарашкина выиграла первое золото сборной России на Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета в стрельбе из 10 метров. В паре с Черноусовым они завоевали серебро в миксте.
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