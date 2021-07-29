Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Стрелок Черноусов рассказал, каково было выступать с Бацарашкиной

16:27
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Фото AFP Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Фото AFP
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Фото AFP
Теги:

Российский стрелок из пистолета Артем Черноусов рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от Олимпиады в Токио и поделился впечатлениями от выступления с Виталиной Бацарашкиной.

— Вас встречают так много людей в России. Голова не кружится?

— Голова не кружится, особо повода нет. Поддержку я чувствовал еще в Токио.

— Отсутствие флага и гимна раздражало?

— Глубоко уважаю Петра Ильича Чайковского. Неплохая замена. Все и так знают, откуда мне. Никто не говорил, что мы из олимпийского комитета. Все говорили, что мы from Russia.

— Нельзя было даже упоминать название страны.

— Я не из обидчивых.

— Каково вам было выступать с олимпийской чемпионкой Бацарашкиной?

— Как обычно, у нас ней сложившийся тандем. Всегда очень результативно выступаем.

Виталина Бацарашкина выиграла первое золото сборной России на Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета в стрельбе из 10 метров. В паре с Черноусовым они завоевали серебро в миксте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

34865 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события