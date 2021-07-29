Сборная Сан-Марино завоевала первую медаль за все время участия в Олимпийских играх
10:43
Алессандра Перилли из Сан-Марино стала бронзовым призером в стендовой стрельбе на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка набрала 29 очков в финале, уступив лишь Зузане Стефечковой из Словакии (43) и Кейл Браунинг из США (42).
Перилли принесла своей стране первую медаль в истории Олимпийских игр. Сан-Марино участвует в Олимпиадах с 1960 года.
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