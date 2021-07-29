Стрелок Черноусов рассказал об условиях в Токио на Олимпиаде
Российский стрелок из пистолета Артем Черноусов рассказал «СЭ» о своих планах после Олимпиады в Токио и об условиях в стране.
— Как вам условия в Токио?
— Не вижу никаких проблем в тех же картонных кроватях, очень классное решение. Все разъедутся, а они их просто утилизируют. Проблем со сном вообще не было, отличный матрас, подушка и одеяло. Что еще надо?
— Вам разрешали выходить за пределы Олимпийской деревни?
— Конечно, нет. Ездили на стрельбище и все. Видели Японию только из окна автобуса. То, что я видел, очень классно все равно. Хорошо живут японцы. Многоуровневые дороги. И нет ощущения, что это какие-то дикие развязки. Просто сверху едут быстро, а снизу спокойно. И очень много зелени
— Как вы сдавали тесты на коронавирус?
— Они были каждый день. Кого-то из заболевших выявили, их сразу изолировали. Система работала достаточно эффективно.
— Какие планы сейчас?
— Хочу побыть немного в Москве, сделать пару покупок. И с женой поедем на машине домой в Иркутс.
27 июля Черноусов и Виталина Бацарашкина выиграли серебряные медали в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте.
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