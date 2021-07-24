Первую медаль ОИ-2020 России принесли стрелки. Так уже было в Афинах-2004 и Пекине-2008
Первую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Анастасия Галашина, которая завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Галашина стала второй представительницей стрелкового спорта, открывшей счет российским медалям на Играх. В Афинах и Пекине успехи нашей команды начинались с Любови Галкиной, также становившейся второй в той же дисциплине. По два раза Россия стартовала золотом в шпаге (Александр Бекетов и Павел Колобков) и золотом в дзюдо (Арсен Галстян и Беслан Мудранов).
Первые российские медали Олимпийских игр:
|
Турнир
|
Город
|
Медалист
|
Вид спорта
|
Дисциплина
|
Медаль
|
1996
|
Атланта
|
Александр Бекетов
|
Фехтование
|
Шпага
|
Золото
|
2000
|
Сидней
|
Павел Колобков
|
Фехтование
|
Шпага
|
Золото
|
2004
|
Афины
|
Любовь Галкина
|
Стрельба
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Серебро 2008
|
2008
|
Пекин
|
Любовь Галкина
|
Стрельба
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Серебро
|
2012
|
Лондон
|
Арсен Галстян
|
Дзюдо
|
до 60 кг
|
Золото
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Беслан Мудранов
|
Дзюдо
|
до 60 кг
|
Золото
|
2020
|
Токио
|
Анастасия Галашина
|
Стрельба
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Серебро
Тем не менее, безвыигрышная серия российских стрелков на Олимпиадах пока продолжается. Она длится уже 17 лет. После триумфального выступления в Афинах (три золота, четыре серебра, три бронзы) наши спортсмены взяли всего восемь наград — пять серебряных и три бронзовые. Ближе всего к прекращению неудачной серии были Галашина и Сергей Каменский, которые лидировали в своих финалах перед последним выстрелом, дожидались «девяток» от соперников, но сами били в «восьмерку».
Медали сборной России в пулевой стрельбе на Олимпийских играх после 2004 года:
|
Год
|
Город
|
Пол
|
Дисциплина
|
Спортсмен
|
Медаль
|
2008
|
Пекин
|
Женщины
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Любовь Галкина
|
Серебро
|
2008
|
Пекин
|
Женщины
|
Пневм.пистолет, 10 м
|
Наталья Падерина
|
Серебро
|
2008
|
Пекин
|
Мужчины
|
Пистолет, 50 м
|
Владимир Исаков
|
Бронза
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Женщины
|
Пневм.пистолет, 10 м
|
Виталина Бацарашкина
|
Серебро
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Мужчины
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Владимир Масленников
|
Бронза
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Мужчины
|
Винтовка, лежа, 50 м
|
Кирилл Григорьян
|
Бронза
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Мужчины
|
Винтовка, три положения, 50 м
|
Сергей Каменский
|
Серебро
|
2020
|
Токио
|
Женщины
|
Пневм.винтовка, 10 м
|
Анастасия Галашина
|
Серебро
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