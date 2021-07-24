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Первую медаль ОИ-2020 России принесли стрелки. Так уже было в Афинах-2004 и Пекине-2008

07:05
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Первую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Анастасия Галашина, которая завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Галашина стала второй представительницей стрелкового спорта, открывшей счет российским медалям на Играх. В Афинах и Пекине успехи нашей команды начинались с Любови Галкиной, также становившейся второй в той же дисциплине. По два раза Россия стартовала золотом в шпаге (Александр Бекетов и Павел Колобков) и золотом в дзюдо (Арсен Галстян и Беслан Мудранов).

Первые российские медали Олимпийских игр:

Турнир

Город

Медалист

Вид спорта

Дисциплина

Медаль

1996

Атланта

Александр Бекетов

Фехтование

Шпага

Золото

2000

Сидней

Павел Колобков

Фехтование

Шпага

Золото

2004

Афины

Любовь Галкина

Стрельба

Пневм.винтовка, 10 м

Серебро 2008

2008

Пекин

Любовь Галкина

Стрельба

Пневм.винтовка, 10 м

Серебро

2012

Лондон

Арсен Галстян

Дзюдо

до 60 кг

Золото

2016

Рио-де-Жанейро

Беслан Мудранов

Дзюдо

до 60 кг

Золото

2020

Токио

Анастасия Галашина

Стрельба

Пневм.винтовка, 10 м

Серебро

Тем не менее, безвыигрышная серия российских стрелков на Олимпиадах пока продолжается. Она длится уже 17 лет. После триумфального выступления в Афинах (три золота, четыре серебра, три бронзы) наши спортсмены взяли всего восемь наград — пять серебряных и три бронзовые. Ближе всего к прекращению неудачной серии были Галашина и Сергей Каменский, которые лидировали в своих финалах перед последним выстрелом, дожидались «девяток» от соперников, но сами били в «восьмерку».

Медали сборной России в пулевой стрельбе на Олимпийских играх после 2004 года:

Год

Город

Пол

Дисциплина

Спортсмен

Медаль

2008

Пекин

Женщины

Пневм.винтовка, 10 м

Любовь Галкина

Серебро

2008

Пекин

Женщины

Пневм.пистолет, 10 м

Наталья Падерина

Серебро

2008

Пекин

Мужчины

Пистолет, 50 м

Владимир Исаков

Бронза

2016

Рио-де-Жанейро

Женщины

Пневм.пистолет, 10 м

Виталина Бацарашкина

Серебро

2016

Рио-де-Жанейро

Мужчины

Пневм.винтовка, 10 м

Владимир Масленников

Бронза

2016

Рио-де-Жанейро

Мужчины

Винтовка, лежа, 50 м

Кирилл Григорьян

Бронза

2016

Рио-де-Жанейро

Мужчины

Винтовка, три положения, 50 м

Сергей Каменский

Серебро

2020

Токио

Женщины

Пневм.винтовка, 10 м

Анастасия Галашина

Серебро

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события