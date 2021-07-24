Первую медаль ОИ-2020 России принесли стрелки. Так уже было в Афинах-2004 и Пекине-2008

Первую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Анастасия Галашина, которая завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Галашина стала второй представительницей стрелкового спорта, открывшей счет российским медалям на Играх. В Афинах и Пекине успехи нашей команды начинались с Любови Галкиной, также становившейся второй в той же дисциплине. По два раза Россия стартовала золотом в шпаге (Александр Бекетов и Павел Колобков) и золотом в дзюдо (Арсен Галстян и Беслан Мудранов).

Первые российские медали Олимпийских игр:

Турнир Город Медалист Вид спорта Дисциплина Медаль 1996 Атланта Александр Бекетов Фехтование Шпага Золото 2000 Сидней Павел Колобков Фехтование Шпага Золото 2004 Афины Любовь Галкина Стрельба Пневм.винтовка, 10 м Серебро 2008 2008 Пекин Любовь Галкина Стрельба Пневм.винтовка, 10 м Серебро 2012 Лондон Арсен Галстян Дзюдо до 60 кг Золото 2016 Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов Дзюдо до 60 кг Золото 2020 Токио Анастасия Галашина Стрельба Пневм.винтовка, 10 м Серебро

Тем не менее, безвыигрышная серия российских стрелков на Олимпиадах пока продолжается. Она длится уже 17 лет. После триумфального выступления в Афинах (три золота, четыре серебра, три бронзы) наши спортсмены взяли всего восемь наград — пять серебряных и три бронзовые. Ближе всего к прекращению неудачной серии были Галашина и Сергей Каменский, которые лидировали в своих финалах перед последним выстрелом, дожидались «девяток» от соперников, но сами били в «восьмерку».

Медали сборной России в пулевой стрельбе на Олимпийских играх после 2004 года: