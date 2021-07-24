Галашина о серебряной медали Олимпиады: «Стараюсь опускать эмоции, говорю себе, что я просто робот»

Российская спортсменка Анастасия Галашина поделилась впечатлениями от серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки.

«Это мои первые Олимпийские игры, и сразу медаль! Был тяжелый цикл, я справилась. Старалась не думать во время финала о медалях, результатах. Я просто делала свою работу. Я очень рада. Стараюсь опускать эмоции, говорю себе, что их нет, я просто робот, так что, наверное, у меня в голове было перекати-поле, что я все отработала, все делала. Все равно с кем соревнуешься, я была вся в своих мыслях, даже не знала, что там китаянка стоит. Работаю только над собой», — сказала Галашина в интервью «Матч ТВ».

Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6. Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.