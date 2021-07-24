Поздняков: «Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки.

«Очень рад, что первой медали нашим болельщикам не пришлось ждать долго. На этой Олимпиаде счет наградам в общекомандном зачете открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!» — приводит слова Позднякова ТАСС.

Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6. Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.