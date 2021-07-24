Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Поздняков: «Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль»

06:14
Теги:

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки.

«Очень рад, что первой медали нашим болельщикам не пришлось ждать долго. На этой Олимпиаде счет наградам в общекомандном зачете открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!» — приводит слова Позднякова ТАСС.

Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6. Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11976899

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 3724
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Галашина упустила золото последним выстрелом! Драма в стрельбе
Эта Олимпиада точно будет дикой. В первый же день — упавшая в обморок российская лучница и противостояние с полицией
«Ростов» — «Динамо»: Лаксальт, Бальбуэна и Комличенко выйдут в стартовых составах
Зарема Салихова вспомнила слова Федуна о сбитом летчике Карпине после назначения тренера в сборную
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события