Поздняков: «Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль»
06:14
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки.
«Очень рад, что первой медали нашим болельщикам не пришлось ждать долго. На этой Олимпиаде счет наградам в общекомандном зачете открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!» — приводит слова Позднякова ТАСС.
Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6. Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.
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