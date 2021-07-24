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Первая медаль России на Олимпиаде в Токио: у Галашиной серебро в стрельбе

05:18
Анастасия Галашина. Фото Instagram
Анастасия Галашина. Фото Instagram
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Российская спортсменка Анастасия Галашина стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в Токио. Она стала второй в стрельбе из пневматических винтовок (10 м).

Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6.

Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры-2016

Женщины

Пневматическая винтовка, 10 м

Финал

1. Цянь Ян (Китай) — 251.8 (OR)

2. Анастасия Галашина (Россия) — 251.1

3. Нина Кристен (Швейцария) — 230.6

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Евгений Козинов все материалы автора

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