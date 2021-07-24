Первая медаль России на Олимпиаде в Токио: у Галашиной серебро в стрельбе
05:18
Российская спортсменка Анастасия Галашина стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в Токио. Она стала второй в стрельбе из пневматических винтовок (10 м).
Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6.
Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры-2016
Женщины
Пневматическая винтовка, 10 м
Финал
1. Цянь Ян (Китай) — 251.8 (OR)
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251.1
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230.6
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