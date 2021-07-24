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Галашина вышла в финал Олимпиады

03:57
Анастасия Галашина. Фото Instagram
Анастасия Галашина. Фото Instagram
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Норвежка Жанетт Хегг Дуэстад стала победительницей квалификации в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх. Она набрала 632.9 очка.

Россиянка Анастасия Галашина стала 8-й, набрав 628.5 балла. Этот результат ей позволил выйти в финал.

Другая россиянка Юлия Каримова стала 13-й в квалификации, поэтому не выстуит в финальной стадии.

Стрельба

Токио (Япония)

Женщины

Пневматическая винтовка, 10 м

Квалификация

Победитель квалификации — Жанетт Хегг Дуэстад (Норвегия) — 632.9

Анастасия Галашина (Россия) — 628.5 (8-й результат)

Юлия Каримова (Россия) — 627.1 (13-й результат)

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Евгений Козинов все материалы автора

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