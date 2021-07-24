Галашина вышла в финал Олимпиады
03:57
Норвежка Жанетт Хегг Дуэстад стала победительницей квалификации в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх. Она набрала 632.9 очка.
Россиянка Анастасия Галашина стала 8-й, набрав 628.5 балла. Этот результат ей позволил выйти в финал.
Другая россиянка Юлия Каримова стала 13-й в квалификации, поэтому не выстуит в финальной стадии.
Стрельба
Токио (Япония)
Женщины
Пневматическая винтовка, 10 м
Квалификация
Победитель квалификации — Жанетт Хегг Дуэстад (Норвегия) — 632.9
Анастасия Галашина (Россия) — 628.5 (8-й результат)
Юлия Каримова (Россия) — 627.1 (13-й результат)
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