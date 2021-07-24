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Китаянка Цянь Ян завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020

05:39
Цянь Ян. Фото Reuters
Цянь Ян. Фото Reuters
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Китайская спортсменка Цянь Ян завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматической винтовки.

21-летняя китаянка завоевала первое золото Игр в Токио, установив олимпийский рекорд. Второе место у россиянки Анастасии Галашиной, бронза — у Нины Кристен из Швейцарии.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры-2016

Женщины

Пневматическая винтовка, 10 м

Финал

1. Цянь Ян (Китай) — 251.8 (OR)

2. Анастасия Галашина (Россия) — 251.1

3. Нина Кристен (Швейцария) — 230.6

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