Китаянка Цянь Ян завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020
05:39
Китайская спортсменка Цянь Ян завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматической винтовки.
21-летняя китаянка завоевала первое золото Игр в Токио, установив олимпийский рекорд. Второе место у россиянки Анастасии Галашиной, бронза — у Нины Кристен из Швейцарии.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры-2016
Женщины
Пневматическая винтовка, 10 м
Финал
1. Цянь Ян (Китай) — 251.8 (OR)
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251.1
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230.6
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