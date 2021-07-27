Бацарашкина и Черноусов вышли во второй этап квалификации микста в стрельбе

Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова вышла во второй этап квалификации олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Россияне заняли второе место в первой квалификации. Первое место у сборной Индии, третью строчку заняли представители Китая. Также во второй этап вышли Украина, Сербия, Австралия, Иран и вторая команда Китая.

Российская команда в составе Маргариты Черноусовой и Антона Аристархова заняли 15-е место и не смогли пройти в следующий этап.

Вторая квалификация пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 3:45 мск.