Россиянка Виноградова прошла в финал стендовой стрельбы на Олимпиаде-2020
07:46
Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы (скит) олимпийского турнира.
28-летняя россиянка набрала 121 очко и заняла шестое место. Россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке и не пробилась в финальную часть.
Финал стендовой стрельбы (скит) пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:50 мск.
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