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Россиянка Виноградова прошла в финал стендовой стрельбы на Олимпиаде-2020

07:46
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Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы (скит) олимпийского турнира.

28-летняя россиянка набрала 121 очко и заняла шестое место. Россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке и не пробилась в финальную часть.

Финал стендовой стрельбы (скит) пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:50 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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