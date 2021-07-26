Россиянка Виноградова прошла в финал стендовой стрельбы на Олимпиаде-2020

Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы (скит) олимпийского турнира.

28-летняя россиянка набрала 121 очко и заняла шестое место. Россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке и не пробилась в финальную часть.

Финал стендовой стрельбы (скит) пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:50 мск.