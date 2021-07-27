Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Бацарашкина и Черноусов вышли в финал микста в стрельбе на Олимпиаде-2020

04:25
Виталина Бацарашкина. Фото AFP
Виталина Бацарашкина. Фото AFP
Теги:

Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова вышла в финал олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Их соперниками станет сборная Китая. В матче за бронзу встретятся Украина и Сербия.

Финал стрельбы пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 5:37 мск.

Бацарашкина на Олимпиаде-2020 уже завоевала золотую медаль в одиночном зачете.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 297
Все опросы
Кто или что стало главным прорывом России в первые три дня Олимпиады-2020 в Токио?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 27 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Волейбол Россия — Аргентина на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира Игр
Валерий Карпин рассказал о выборе капитана сборной России
Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события