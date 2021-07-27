Бацарашкина и Черноусов вышли в финал микста в стрельбе на Олимпиаде-2020
04:25
Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова вышла в финал олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Их соперниками станет сборная Китая. В матче за бронзу встретятся Украина и Сербия.
Финал стрельбы пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 5:37 мск.
Бацарашкина на Олимпиаде-2020 уже завоевала золотую медаль в одиночном зачете.
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