Бацарашкина и Черноусов вышли в финал микста в стрельбе на Олимпиаде-2020

Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова вышла в финал олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Их соперниками станет сборная Китая. В матче за бронзу встретятся Украина и Сербия.

Финал стрельбы пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 5:37 мск.

Бацарашкина на Олимпиаде-2020 уже завоевала золотую медаль в одиночном зачете.