Анастасия Галашина рассказала, как относится к охоте
13:36
Серебряный призер Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров Анастасия Галашина поделилась мнением об охоте.
— Охоту на отдыхе выбрали бы?
— Нет. Животных люблю. А вот на рыбалке есть азарт. Но скучновато это, долго — мне надо, чтобы рыба постоянно клевала.
24 июля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Галашина будет представлена к государственной награде.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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