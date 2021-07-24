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Анастасия Галашина рассказала, как относится к охоте

13:36
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Серебряный призер Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров Анастасия Галашина поделилась мнением об охоте.

— Охоту на отдыхе выбрали бы?

— Нет. Животных люблю. А вот на рыбалке есть азарт. Но скучновато это, долго — мне надо, чтобы рыба постоянно клевала.

24 июля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Галашина будет представлена к государственной награде.

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Артем Калинин все материалы автора

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