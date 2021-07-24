Анастасия Галашина, которая принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио — серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, рассказала о своем виде спорта.

— Винтовка — это живое существо? Общаетесь с ней?

— Нет. Вообще, спорт тяжелый, не только потому что нужна физическая и психологическая сторона, очень важна техническая. Есть определенные пули, у пуль есть разные партии, которые с моего ствола лететь по-разному. Перед стрельбой мы всегда отстреливаем винтовку, зажимая в станок. И бывают проблемы — тогда вот начинаются танцы с бубнами, приходится с ней договариваться: «Ну пожалуйста, ну давай». А так вообще никогда не думала о винтовке как о живом существе.

— Как вам эта Олимпиада по настроению, учитывая отсутствие зрителей?

— Я стараюсь вообще не думать об атмосфере, о посторонних людях вокруг. Стрелок — это тонкая чувственная структура. Надо себя носить как стеклянный шар. Есть я, моя винтовка и мишень — вот этот коридор.

— А вы вообще слышите что-то во время стрельбы?

— Да, у нас обычные беруши. Я все слышу. Иногда слышно так, что думаешь, что у тебя сердце бьется, а это не у тебя. Наши именно болельщики так кричат — очень сильно поддерживают.

— Хладнокровие стрелка можно натренировать или это врожденное?

— Тяжело ответить. Не знаю методик. У меня есть два психолога. Татьяна Огородова со мной работает с 14 лет. Ирина Белкина в сборной. Просто нужно тупо настраивать себя, как будто ты робот. И надо это почувствовать. Еще очень хорошо помогла книжка Алексея Иванова «Психология чемпиона». Емкие фразы, которые закладываются на подкорку.

— Перед Олимпиадой была у вас уверенность в себе — в том, что сможете дойти до финала, завоевать медаль?

— Уверенность есть, и сомнения есть всегда. Во мне борются две личности. Сверхуверенность не всегда хорошо оборачивается. Но, повторюсь, надо настраивать себя на тупую работу, которую ты делаешь всегда много лет. Выходишь и делаешь. О соперниках не думаю — у нас не игровой вид, где изучаешь тактику соперников. Надо в себе искать и силы, и мотивацию.