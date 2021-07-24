Серебряная призерка Олимпиады Галашина будет представлена к государственной награде

Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020.

«Очень рад за Анастасию Галашину. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и ее тренеров. Уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6. Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.