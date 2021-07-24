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«Это все прошлый век». Первая российская медалистка Токио-2020 пожаловалась на условия тренировок

13:41
Анастасия Галашина. Фото AFP
Анастасия Галашина. Фото AFP

Анастасия Галашина, которая принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио — серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, подчеркнула, что сейчас хочет в душ и спать.

Анастасия Галашина.У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом

— Ваш тренер сказала, что в Ярославской области вырастет популярность стрелкового спорта. У вас есть какие-то планы поддерживать стрельбу?

— Не могу сказать насчет планов. Конечно, весь Ярославль гремит. Мне просто тяжело смотреть на наш тир, на нашу тех базу в Ярославле. Хотелось бы, чтобы обратили внимание, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, в каких костюмах — это все прошлый век. Надеюсь, моя медаль заставит задуматься о том, чтобы что-то приобрести. Говорю не за себя, а за деток больше. У нас много талантливых детей, которые в силу слабой материально-технической базы не в силах показать все, что они могут.

— Поздравления с медалью сравнимы с поздравлениями с днем рождения?

— Еще не прочувствовала и не поняла. Пока что ощущаю себя как на всех предыдущих стартах. Я отстреляла, круто — у меня есть медаль. Но я хочу в душ и спать. Завтра, наверное, пойму, что случилось. Вообще, круто на Олимпиаде — когда только приехала, обалдела от такого праздника. День рождения я с таким размахом не отмечаю.

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