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Питиримова и Курочкина показали четвертый результат в предварительном заезде двоек на Олимпиаде

05:22

Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали четвертыми в свое предварительном заезде двоек на Олимпийских играх в Токио. В полуфинал вышли представительницы Румынии, Канады и Италии.

Российские спортсменки имеют шанс пройти в следующую стадию соревнования, так как для 4-5 мест будет дополнительный заезд, из которого последняя команда не пройдет дальше.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка парная

Предварительные заезды

2-й заезд

1. Румыния — 6.49,79

2. Канада — 6.57,69

3. Италия — 6.59,58

4. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.03,96

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Евгений Козинов все материалы автора

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