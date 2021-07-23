Питиримова и Курочкина показали четвертый результат в предварительном заезде двоек на Олимпиаде
05:22
Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали четвертыми в свое предварительном заезде двоек на Олимпийских играх в Токио. В полуфинал вышли представительницы Румынии, Канады и Италии.
Российские спортсменки имеют шанс пройти в следующую стадию соревнования, так как для 4-5 мест будет дополнительный заезд, из которого последняя команда не пройдет дальше.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Двойка парная
Предварительные заезды
2-й заезд
1. Румыния — 6.49,79
2. Канада — 6.57,69
3. Италия — 6.59,58
4. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.03,96
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