Соревнования по академической гребле на Олимпиаде перенесены
02:08
Сегодняшние соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио перенесены. Причиной стали погодные условия.
«Соревнования на олимпийском гребном канале в Токио перенесены из-за погодных условий. Новые даты будут объявлены позже», — сообщила пресс-служба ОКР в Telegram-канале.
Сегодня из российских спортсменов должны были выступать: Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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