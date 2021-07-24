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Соревнования по академической гребле на Олимпиаде перенесены

02:08
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Сегодняшние соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио перенесены. Причиной стали погодные условия.

«Соревнования на олимпийском гребном канале в Токио перенесены из-за погодных условий. Новые даты будут объявлены позже», — сообщила пресс-служба ОКР в Telegram-канале.

Сегодня из российских спортсменов должны были выступать: Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (двойки парные), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойки), Анастасия Лебедева и Мария Боталова (двойки парные, легкий вес).

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/1230

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Евгений Козинов все материалы автора

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