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Гребец Матвеев раскритиковал решение ФГСР сняться с соревнований парной четверки в Токио

15:25
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Российский гребец Александр Матвеев высказался о решении Федерации гребного спорта России (ФГСР) снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио.

«Аплодисменты. Я не плачусь из-за того, что не поеду на ОИ. Я понимаю, что изначально я и не должен был туда ехать. И мне очень жаль других ребят, которые проделали огромный путь! Я не понимаю одного. После первенства мира мне просто сказали: «Ты должен заменить». И никто не спрашивал, хочу ли я и т. д. А спустя неделю получается, что виноваты-то запасные и психологическое напряжение. Хотя все понимают, что это неправда. Алло, очнитесь. Это все так грустно», — написал Матвеев в Instagram.

7 июля стало известно, что два российских гребца Павел Сорин и Никита Моргачев сдали положительные допинг-тесты. В крови спортсменов обнаружили мельдоний. Моргачев и Сорин были исключены из заявки сборной России на Олимпиаду, вместо них были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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