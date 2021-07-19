Жена гребца Косова — о снятии парной четверки: «Почему никто не впрягается за спортсменов?»

Анна Косова, жена гребца Артема Косова, высказалась о решении Федерации гребного спорта России (ФГСР) снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио.

Косов вместе с Никитой Моргачевым, Павлом Сориным и Николаем Пименовым должен был выступить на Играх, но Моргачев и Сорин сдали положительные допинг-тесты на мельдоний.

«Артем Косов. «Участник» трех Олимпиад.

2012 год, запасной в парную четверку: прямо перед отъездом сказали, что места для него нет и берут другого.

2016 год (взял две лицензии на ОИ — в 2015 году в восьмерке для страны и в 2016 году именную в четверке парной): обе лицензии забрали и поехал в другом классе лодок — четверка распашная.

2021 год, именная лицензия в четверке парной: поехал, приехал до ОИ — лицензию отдали свои.

Все три лицензии у Артема забрали.

Сейчас все стрелы полетели именно в спортсменов: вот они жрут, а нельзя. Серьезно? Что ж вы раньше-то не сказали, что нельзя, никто же не знал. Почему никто не впрягается за спортсменов, разобраться и доказать?! Пожертвовать одним, чтобы сохранить лицо (свое, не спортсменов)», — написала Анна Косова в Instagram.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.