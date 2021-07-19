Жена гребца Косова — о снятии парной четверки: «Почему никто не впрягается за спортсменов?»
Анна Косова, жена гребца Артема Косова, высказалась о решении Федерации гребного спорта России (ФГСР) снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио.
Косов вместе с Никитой Моргачевым, Павлом Сориным и Николаем Пименовым должен был выступить на Играх, но Моргачев и Сорин сдали положительные допинг-тесты на мельдоний.
«Артем Косов. «Участник» трех Олимпиад.
2012 год, запасной в парную четверку: прямо перед отъездом сказали, что места для него нет и берут другого.
2016 год (взял две лицензии на ОИ — в 2015 году в восьмерке для страны и в 2016 году именную в четверке парной): обе лицензии забрали и поехал в другом классе лодок — четверка распашная.
2021 год, именная лицензия в четверке парной: поехал, приехал до ОИ — лицензию отдали свои.
Все три лицензии у Артема забрали.
Сейчас все стрелы полетели именно в спортсменов: вот они жрут, а нельзя. Серьезно? Что ж вы раньше-то не сказали, что нельзя, никто же не знал. Почему никто не впрягается за спортсменов, разобраться и доказать?! Пожертвовать одним, чтобы сохранить лицо (свое, не спортсменов)», — написала Анна Косова в Instagram.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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