Винер-Усманова о судействе на Олимпиаде: «Видимо, некоторые наши друзья против гегемонии России»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление судьи Лидии Виноградной из Украины, которая объясняла, почему израильтянка Линой Ашрам победила в финале индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Сейчас мы имеем разбор полетов от специалистов из Украины. Вспоминаю, как те же специалисты очень критиковали девочку из Израиля, что это совсем не художественная гимнастика, а теперь они высказываются совсем по-другому. Видимо, что-то изменилось. Некоторые наши друзья, видимо, против гегемонии России. Считают, что не может одна страна 20 лет быть на верхушке своей пирамиды, которая называется пьедесталом. Когда у нас отобрали флаг, именно в этот момент вступил в силу судейский произвол», — цитирует «РИА Новости» Винер-Усманову.

7 августа в финале личного многоборья соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Виноградная заявила, что у Ашрам было преимущество в трудности тела и отметила, что считает судейство в финале объективным.