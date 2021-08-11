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Винер-Усманова заявила, что не нужно критиковать израильтянку Ашрам за победу на Олимпиаде

12:58
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о своем отношении к израильтянке Линой Ашрам, которая выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Я ее критиковать не собиралась, она орудие. Наши девочки интеллигентные, добрые и воспитанные люди. Ее критиковать они никогда не станут, я их этому никогда не учила. Я видела заголовок в одном из изданий о художественной гимнастике: «Кто сломает гегемонию России в художественной гимнастике?» И Линой, повторюсь, это орудие, которым нужно было просто сломать гегемонию России, вот и все. Девочка хорошая, но у нее много чего не хватает и со многими вещами можно было бы поспорить: я про выразительность, движения, пластику, хореографию», — приводит РИА Новости слова Винер-Усмановой.

7 августа в финале личного многоборья соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Позднее Ашрам закрыла свой профиль в Instagram из-за негативных комментариев под ее постами.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210811/intervyu-1745311698.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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