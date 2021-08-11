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Винер-Усманова: «ОКР доведет дело с судейством до конца. Иначе судьи поймут, что могут делать все что хотят»

12:35
Ирина Винер-Усманова. Фото «СЭ»
Ирина Винер-Усманова. Фото «СЭ»
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова высказалась о ситуации с судейством в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Думаю, что Олимпийский комитет России доведет это дело до конца. Если это не закончить, то люди поймут, судьи, которые не очень честные, поймут, что можно договариваться и делать все что хочешь, независимо от того, что происходит на площадке. Конечно, это нужно довести до конца. К сожалению, ничего не поменяешь и медали не вернешь. Это нужно для того, чтобы подобного больше не было и не входило в правило или в привычку. Ради достоинства и чести.

Художественная гимнастика все-таки должна обрести тот статус, который она обретала во время выступлений Чащиной, Кабаевой, Мамун, Кудрявцевой. Сейчас куда-то это все свернулось. Пять лет эти девочки побеждали, они делали это точно не за свои красивые глаза. Из года в год они становились не просто спортсменками, отрабатывающими работу с высокой трудностью, а выразительными девушками, которые показывали настоящий спектакль, причем очень разный, начиная с симфонии Чайковского, заканчивая современными дискотечными произведениями. Я говорю именно об этом, потому что у нас все идет от музыки. От искусства и культуры — к спорту и наоборот. Считаю, что это правильное направление, а оно в Токио было испорчено, потому что все было на один мотив», — приводит РИА Новости слова Винер-Усмановой.

7 августа в финале личного многоборья соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

9 августа президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет контактирует с Международной федерацией гимнастики (FIG) по вопросу судейства.

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Иван Торопцев все материалы автора

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