Синхронистка Шурочкина обратилась к сестрам Авериным после Олимпиады

Российская синхронистка Мария Шурочкина обратилась к гимнасткам Дине и Арине Авериным.

«Элегантные, стойкие, грациозные, утонченные, но при этом такие сильные... Девочки, вы совершенные и уникальные, не похожие ни на кого в мире! Очень жаль, что несправедливость победила в этот раз... Не расстраивайтесь — каких-то три года, и вы покажете, кто вы на самом деле и на что способны», — написала Шурочкина.

На Играх в художественной гимнастике золото выиграла израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла.