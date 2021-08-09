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Синхронистка Шурочкина обратилась к сестрам Авериным после Олимпиады

12:17
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская синхронистка Мария Шурочкина обратилась к гимнасткам Дине и Арине Авериным.

«Элегантные, стойкие, грациозные, утонченные, но при этом такие сильные... Девочки, вы совершенные и уникальные, не похожие ни на кого в мире! Очень жаль, что несправедливость победила в этот раз... Не расстраивайтесь — каких-то три года, и вы покажете, кто вы на самом деле и на что способны», — написала Шурочкина.

Публикация от Maria Shurochkina (@mashuniashura)

На Играх в художественной гимнастике золото выиграла израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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