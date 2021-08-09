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Олимпийская чемпионка Гавриленко отреагировала на заявление украинской судьи о поражении Авериных на Олимпиаде

12:30
Анна Гавриленко. Фото Александр Вильф, -
Анна Гавриленко. Фото Александр Вильф, -
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Олимпийская чемпионка Анна Гавриленко в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление украинской судьи Лидии Виноградовой о результатах соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Виноградова утверждает, что победа израильской гимнастки Линой Ашрам над Диной Авериной была объективной за счет трудности тела.

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«Трудно оценивать детали, я не судья. Могу сказать, что выступление Дины было достойным, выступала не хуже, чем в квалификации. У Арины сложнее, там была замена предмета. Соперники у нас достойные, но Дина мне понравилась. Есть ли ощущение политической подоплеки в судейском решении?

Очень удивительно, что сложность тела не менялась во время программы ни у Дины, ни у Линой. И здесь сразу вопрос: почему же в квалификации Дина была впереди, учитывая, что выступления не менялись? Здесь, конечно, возникают вопросы. Но разобрать детально все могут только квалифицированные судьи", — сказала Гавриленко «СЭ».

Напомним, что Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио, а Арина Аверина заняла четвертое место.

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Сергей Федоров все материалы автора

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