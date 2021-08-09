В Израиле назвали критику Ашрам со стороны России «двойными стандартами»

В Израиле отреагировали на скандал в финале Олимпийских игр по художественной гимнастике. Портал Sport5 опубликовал материал о россиянке Дине Авериной, победившей на чемпионате мира в Софии (Болгария).

Издание отмечает, что россиянка смогла взять золотую медаль, несмотря на ошибку, допущенную во время выступления. Это ответ на критику со стороны России на победу израильтянки Линой Ашрам в финале Олимпиады.

Высказывания со стороны России издание Sport5 оценивает как «двойные стандарты».

Ашрам выиграла золотую медаль (107,800 балла) Игр, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла.

Больше о судейском скандале на олимпийском турнире по художественной гимнастике можно прочитать на этой странице.