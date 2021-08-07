Судьи отклонили протест сборной России на оценку Арины Авериной в выступлении с мячом

Сборная России по художественной гимнастике подала протест на оценку Арины Авериной в выступлении с мячом в финале Олимпиады в Токио.

Российская команда считала, что Аверина должна была получить оценку выше, однако судьи не удовлетворили протест. Таким образом, на счету Арины Авериной осталось 27,900 балла по итогам выступления с мячом. В сумме у спортсменки 54,750 балла.

Арина Аверина занимала третье место после выступления с обручем. Ее сестра, Дина Аверина шла на второй строчке, лидером являлась Линой Ашрам из Израиля.