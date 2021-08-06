Сестры Аверины продолжают лидировать в квалификации многоборья на Олимпиаде в Токио
08:20
Россиянки Дина и Арина Аверины лидируют в квалификации индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
После двух видов программ (упражнений с обручем и мячом) Дина Аверина занимает первое место (55,225 балла), Арина Аверина идет второй (54,475).
Позже в пятницу спортсменки выступят в упражнениях с булавами и лентой.
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