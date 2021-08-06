Сестры Аверины продолжают лидировать в квалификации многоборья на Олимпиаде в Токио

Россиянки Дина и Арина Аверины лидируют в квалификации индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

После двух видов программ (упражнений с обручем и мячом) Дина Аверина занимает первое место (55,225 балла), Арина Аверина идет второй (54,475).

Позже в пятницу спортсменки выступят в упражнениях с булавами и лентой.