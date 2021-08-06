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Сестры Аверины лидируют в квалификации Олимпиады после трех упражнений

10:18
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
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Сестры Аверины продолжают лидировать в квалификации на Олимпиаде в Токио после трех упражнений (с обручем, мячом и булавами).

Дина Аверина занимает первое место с 83,500 баллами. Арина идет второй (82,575 балла).

Замыкает тройку представительница Израиля Линой Ашрам (79,600).

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Квалификация

Положение после трех видов

1. Дина Аверина (Россия) — 83,500

2. Арина Аверина (Россия) — 82,575

3. Линой Ашрам (Израиль) — 79,600

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