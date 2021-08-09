Артист Филипп Киркоров в своем Insragram высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«На Олимпиаде в Токио было много необычного, мы вспомним объятия спортсменов в легкой атлетике, когда судьи решили дать впервые две золотые медали атлетам. И неслучайно к лозунгу игр в этом году добавили слово ВМЕСТЕ!

Но видимо судьи и представители некоторых сборных считают, что быстрее выше и сильнее, да и вместе против Атлетов из России. Ваши низкие политические игры — это позор всего спорта и Олимпийских игр. Никогда еще ни одна гимнастка потерявшая предмет во время исполнения программы не получала золото. Мне очень жаль такой мир, где решают не талант и труд, а подковерные блошиные бега некоторых «чиновников», — написал Киркоров в соцсети.

Золото выиграла Линой (107,800 балла) Игр, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла.