Тренер Ашрам отреагировала на недовольство России судейством в финале Олимпиады

Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман прокомментировала реакцию России на скандальное судейство в финале олимпийского турнира в Токио по художественной гимнастике.

«Позвольте мне насладиться этой золотой медалью и тем фактом, что я тренирую олимпийскую чемпионку», — отметила Зуссман в ответ на вопрос о заявлениях ОКР о судейских ошибках.

«Русские — одни из сильнейших соперников в мире. Но, с точки зрения Линой, это было ее лучшее соревнование. Я всегда знала, что она может получить любую медаль, какую пожелает. И Линой знает это», — цитирует The Jerulasem Post слова тренера.

Ранее и сама Линой отреагировала на свою победу в финале Олимпиады.

Ашрам выиграла золотую медаль (107,800 балла) Игр, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла.

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