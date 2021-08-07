«Держись, котик». Медведева поддержала Дину Аверину после выступления на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала гимнастку Дину Аверину после драматического финала на Олимпиаде в Токио (Япония).

Медведева опубликовала в сторис снимок телеэкрана с изображением плачущей Авериной с подписью: «Держись, котик».

Гимнастка расплакалась после объявления оценок в финале личного многоборья. 22-летняя спортсменка набрала в общей сложности 107,650 балла и заняла второе место.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпийских играх.